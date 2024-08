Mossa forte del centrocampista francese che ha deciso di tenere fede all’accordo che c’è già da tempo col club rossonero.

Il Milan ha in questa fase un obiettivo preciso: rafforzare il centrocampo. La figura su cui si concentrano i desideri e le manovre della dirigenza rossonera è quella di Youssouf Fofana, mediano francese che veste attualmente la maglia del Monaco.

La volontà

Una costante ha accompagnato i lunghi mesi di trattativa: la determinazione del giocatore di vestire la maglia rossonera. Nonostante le lusinghe e le proposte economicamente vantaggiose provenienti da club prestigiosi della Premier League, come West Ham e Manchester United, il centrocampista francese ha mostrato un fedele attaccamento alla possibilità di trasferirsi a Milano. Questo forte desiderio rappresenta una carta significativa che il club italiano spera di giocare a suo vantaggio, nonostante la richiesta del Monaco, che valuta il proprio giocatore ben 35 milioni di euro, ben al di sopra dei 20 milioni offerti dai rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic

L’attesa e le strategie

Il countdown verso la fine del mercato estivo intensifica le speculazioni e le manovre tra i club. Il Milan, consapevole delle difficoltà con il Monaco, si affida alla speranza che il desiderio di Fofana di trasferirsi possa contribuire a mitigare le pretese economiche del club monegasco. In realtà secondo la Gazzetta dello Sport, Fofana, se non si riuscisse a trovare l’accordo ora, sarebbe disposto ad aspettare anche i prossimi mesi per trasferirsi poi al Milan a parametro zero una volta scaduto il suo contratto.

Le alternative

La situazione potrebbe chiarirsi in occasione del Trofeo Gamper, dove l’eventuale assenza di Fofana dalla lista dei convocati del Monaco per la partita contro il Barcellona potrebbe fornire indizi significativi sulle intenzioni del club riguardo al futuro del giocatore. Nel frattempo, nomi come Manu Konè e Johnny Cardoso emergono come possibili piani B per il Milan.

