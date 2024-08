I rossoneri hanno puntellato il reparto arretrato con l’acquisto di Pavlovic e ora potrebbe esserci un leggero sovrannumero dietro.

Il Milan ha delineato le sue necessità sul mercato: l’acquisto di un centrocampista con caratteristiche difensive è prioritario, e non si esclude la possibilità di aggiungere anche un trequartista e un attaccante, a seconda delle risorse economiche e degli spazi nell’organico. Tuttavia, per procedere in tale direzione, il club rossonero potrebbe essere costretto a sacrificare alcuni giocatori, soprattutto coloro che non rientrano nei piani da titolare del tecnico Paulo Fonseca. L’obiettivo primario è sempre Youssouf Fofana mentre in uscita si aspettano proposte soprattutto per Malick Thiaw.

Youssouf Fofana

L’interesse del Newcastle

Il centrale difensivo, classe 2001, è finito nel mirino del Newcastle, club che da settimane manifesta un interesse concreto per il giocatore. Nonostante le voci su un possibile raffreddamento delle trattative, le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport confermano che il club inglese non avrebbe ancora abbandonato l’idea di portare l’ex Schalke 04 in Premier League.

La valutazione

Da parte sua, il Milan ha fissato chiaramente le condizioni per una possibile cessione del difensore tedesco. Acquistato dallo Schalke 04 per una cifra complessiva, bonus inclusi, di 10 milioni di euro, i rossoneri non sono disposti a privarsi di Thiaw per una somma inferiore ai 40 milioni di euro. Una richiesta che riflette non solo il valore attribuito al giocatore ma anche l’importanza di ottenere risorse finanziarie significative per reinvestire sul mercato.

