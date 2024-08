I dirigenti rossoneri ammirano l’albanese da anni addirittura e ora il club londinese potrebbe facilitare la sua uscita.

Il Milan ha già compiuto passi significativi per rinforzarsi, con l’acquisto di Alvaro Morata che si preannuncia come pezzo pregiato dell’attacco per la stagione a venire. Nonostante ciò, il club non si ferma e mira a rafforzare ulteriormente la squadra, puntando in particolare su un ruolo chiave come quello del mediano difensivo. La trattativa per Youssouf Fofana, talento sotto il muro difensivo del Monaco, è ancora in corso e rappresenta una delle priorità assolute per il club.

Un vice per Morata

Parallelamente, il Milan è alla ricerca di un valido sostituto per Morata, un attaccante che possa garantire affidabilità quando lo spagnolo non sarà in campo. Dopo aver esplorato diverse opzioni, tra cui Tammy Abraham della Roma, con cui però non si è arrivati a una conclusione, l’attenzione si è spostata verso Armando Broja.

La novità

L’attaccante albanese è un vecchio pallino della dirigenza rossonera che lo ammira da tempi non sospetti; finora il Chelsea aveva mostrato di credere fermamente in lui fissandone un prezzo molto alto per l’ipotetica cessione. Ora le cose sono cambiate repentinamente: come riporta Tuttosport l’albanese è stato messo ai margini dai Blues e relegato ad allenarsi con la squadra Under 21. Nonostante la sua situazione contrattuale, ha un accordo che lo lega al club londinese fino al 2028, ora i londinesi non dovrebbero fare barricate per la cessione del centravanti; l’operazione potrebbe essere possibile anche in prestito.

