I rossoneri vorrebbero regalare a Fonseca un nuovo centravanti ma rischia di svanire il primo obiettivo in tal senso.

Il Milan, su suggerimento di Paulo Fonseca, ha puntato Tammy Abraham della Roma come possibile vice-Morata; i dirigenti rossoneri hanno provato ad impostare una trattativa con i giallorossi ma senza riuscire a trovare una quadra. Adesso le voci stanno diminuendo ed in realtà si aprono altre ipotesi per il futuro dell’ex Chelsea.

Sirene inglesi

Il Bournemouth, per via della cessione di Dominik Solanke al Tottenham, si trova nella necessità di trovare un degno sostituto che possa garantire le reti necessarie per ambire a traguardi importanti. Secondo il Daily Mirror la squadra inglese ha posato gli occhi proprio sul centravanti della Roma. Nonostante una stagione complicata, segnata da un infortunio al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto lontano dai campi per un lungo periodo, Abraham rappresenta il profilo desiderato per elevare la qualità dell’attacco del Bournemouth. La sua esperienza in Premier League, raccolta in precedenza con il Chelsea e in prestito con altre squadre come Bristol City, Swansea e Aston Villa, fa di lui un candidato ideale per il ruolo vacante.

Un impatto sulla Nazionale?

Un eventuale trasferimento di Abraham oltremanica potrebbe influenzare anche le possibilità di rientrare nelle convocazioni della nazionale inglese. In vista dei prossimi impegni internazionali, ritrovare continuità e visibilità in Premier League potrebbe essere cruciale per attirare nuovamente l’attenzione del selezionatore.

