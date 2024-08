La notizia data dal comune milanese che vede rossoneri e nerazzurri decisi nel voler comprare il Meazza continua a far discutere.

Milan ed Inter stanno valutando la possibilità di acquisire lo storico Stadio San Siro ma questa in realtà è solo una delle ipotesi.

Il piano A dei rossoneri

Secondo Il Cittadino, il Milan ha confermato il proprio interesse a investire in un nuovo stadio situato nell’area di San Francesco a San Donato Milanese. Questa direzione sembra confermata dai recenti piani di iniziare i lavori per recintare il terreno già a partire da settembre, non appena saranno ultimate le necessarie pratiche burocratiche.

Gerry Cardinale

La situazione

Nonostante l’orientamento verso la costruzione di un nuovo stadio, il Milan non esclude altre opzioni, tra cui un interessamento congiunto con l’Inter per l’acquisto e la conseguente ristrutturazione di San Siro.

Prossime mosse

Nella seconda metà di settembre, è previsto un incontro rilevante tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i dirigenti di Milan ed Inter, che potrebbe delineare le future strategie in termini di infrastrutture sportive. Più o meno nello stesso periodo l’amministrazione guidata da Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, si appresta a lanciare il primo forum pubblico sullo stadio, aprendo la consultazione a una cinquantina di enti e associazioni. Questa procedura di Valutazione dell’Impatto Strategico (Vas) si pone come momento chiave per coinvolgere attivamente la comunità nei processi decisionali che riguardano il tessuto urbano e sociale della città.

