Il difensore spagnolo è ancora svincolato ma è destinato a restarlo ancora per poco: il suo futuro non sembrerebbe essere in Serie A.

Il Milan ha completato il reparto difensivo con l’acquisto di Pavlovic ma negli ultimi giorni il club rossonero era stato oggetto di accostamenti a Mario Hermoso.

Il corteggiamento italiano

Il centrale si è svincolato da più di un mese dall’Atletico Madrid diventando un nome caldo sul mercato. Squadre come Napoli, Inter e Milan hanno mostrato un chiaro interesse per il difensore,. Tuttavia, fin qui, le aspettative economiche del giocatore non sono state soddisfatte, lasciando la sua situazione professionale in una sorta di limbo.

Geoffrey Moncada

Una nuova destinazione all’orizzonte

La situazione sembra aver preso una svolta inaspettata con l’interesse manifestato dal club saudita Al-Shabab. Recentemente questa squadra ha accresciuto il proprio appeal tesserando l’ex Milan Giacomo Bonaventura, un altro giocatore con trascorsi nel calcio europeo di alto livello.

Trattative in corso

Attualmente, Mario Hermoso e l’Al-Shabab si trovano in una fase avanzata delle trattative; come riporta TMW. Le parti sono in dialogo attivo e, seppur non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo, le probabilità che lo spagnolo si trasferisca a giocare nella Saudi Pro League sembrano al momento piuttosto elevate. La possibilità di un suo trasferimento a parametro zero rende la trattativa ancora più attraente per il club saudita, che potrebbe così assicurarsi un giocatore di qualità senza dover sostenere oneri trasferimento.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG