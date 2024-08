È già tempo di impegni ufficiali per il club ligure, prossimo avversario dei nerazzurri all’esordio in campionato.

Il Genoa ieri ha battuto la Reggiana 1-0 in Coppa Italia e Alberto Gilardino ha parlato anche del match con l’Inter di sabato prossimo. “Questa gara era indispensabile per l’entusiasmo e la consapevolezza che abbiamo e volevamo giocarci questa partita per aumentare l’autostima in vista dell’Inter. Non abbiamo preso gol e abbiamo creato tanto. Questo deve essere uno stimolo in più. Tra una settimana ci aspetta una partita importantissima, contro una squadra fortissima ma ci prepareremo sempre al massimo come facciamo davanti al nostro pubblico sempre e cercheremo di mettere in difficoltà la squadra nerazzurra“.

Albert Gudmundsson

Gli infortunati

“Ekuban ha ricominciato a correre, sarà con noi per la panchina, Matturro no Marcandalli no, Gudmundsson ha ricominciato a correre e a toccare la palla e lo valuteremo giorno dopo giorno. Confido in chi ci sarà, in chi giocherà e in chi entrerà, è il gruppo che è indispensabile e se abbiamo questa mentalità possiamo andare contro ogni muro e creare i presupposti per una buona stagione“.

Il futuro di Gudmundsson

“Mi auguro si delinei in fretta questa situazione. È fondamentale per il giocatore e anche per il resto della squadra ed è determinante per l’economia dell’inizio della stagione. Voglio giocatore che vogliono rimanere attaccati a questa squadra. Lui sta smaltendo il problemino, è un grande professionista e sta lavorando al massimo per poter tornare presto. Io chiedo solo che tutta la situazione si risolvi presto“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG