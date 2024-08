L’attaccante spagnolo ha dichiarato qual è l’obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione non risparmiando qualche punzecchiatura all’Inter.

Il Milan ha acquistato Alvaro Morata per sostituire Olivier Giroud; l’ex Juventus, Real ed Atletico Madrid si è mostrato molto carico nella conferenza stampa di presentazione. “Avevo diverse possibilità di tornare in Italia in questi anni, ma appena Zlatan mi ha chiamato, poi ho parlato coi dirigenti e l’allenatore, non ho pensato più a niente. E’ la squadra che mi ha voluto di più. Se un giorno Ibra mi prende e mi dice che sto facendo cagare, spero di no, non avrò problemi”.

La scelta di approdare al Milan

“Mi hanno mostrato fiducia, tante volte ho sentito dire che il Milan è il Milan, da quando sono arrivato qua è stato tutto incredibile. Difficile trovare una società con questa organizzazione, non vedo l’ora di scendere in campo”.

Alvaro Morata

Gli obiettivi

“Non posso promettere titoli, ma prometto che correrò come un cane anche per pressare. Voglio essere un leader per spingere anche gli altri al massimo. Se sono qua è perché voglio portare la seconda stella, aiutare questa società a fare ancora più la storia”.

Sulla Serie A

“Un campionato cresciuto, che ogni anno è più bello da vedere. 10 anni fa il campionato italiano era diverso, più tattico, ora ci sono squadre alleante bene”.

La punzecchiatura

“Lo scorso anno battere l’Inter è stata una grande soddisfazione”.

