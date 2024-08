I nerazzurri probabilmente acquisteranno un difensore mentre per l’attacco la priorità è l’uscita di Correa.

L’Inter continua a cercare il braccetto che permetterebbe a Carlos Augusto di essere impiegato solo sulla fascia come vice-Dimarco, ruolo rimasto scoperto a causa dell’infortunio di Buchanan. Il canadese sarà out almeno fino ad ottobre e perciò i nerazzurri hanno scelto di tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto.

Calma

Nonostante diverse voci di mercato e giocatori accostati alla squadra, l’Inter non ha ancora scelto su quale difensore puntare per completare il reparto arretrato per la prossima stagione.

Carlos Augusto

Un giovane talento in attesa

In realtà all’interno della rosa attuale dell’Inter, c’è Alessandro Fontanarosa, giovane promessa nata nel 2003 e cresciuta nel settore giovanile nerazzurro. Si tratta di un braccetto mancino e che ha già avuto l’opportunità di dimostrare il suo valore partecipando alla preparazione pre-campionato con la Prima Squadra. La sua presenza rappresenta una risorsa preziosa per Inzaghi, nonostante chiaramente il suo futuro non sia a Milano, almeno per questa stagione.

Scenari futuri

I nerazzurri puntano a farlo crescere attraverso un prestito, al fine di garantirgli una continuità di gioco indispensabile per il suo sviluppo. Squadre di Serie B, come Reggina e Spezia, hanno mostrato interesse per il giovane difensore a tal proposito. Secondo FcInter1908.it l’Inter però non lascerà partire l’italiano prima di essersi assicurata il nuovo vice-Bastoni.

