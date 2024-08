L’attaccante argentino che con la Lazio sfornava in continuazione goal e assist è un lontanissimo ricordo: i nerazzurri non riescono a trovargli una destinazione.

La mancata qualificazione in Champions League del Marsiglia si è rivelata altamente problematica per l’Inter: i francesi avrebbero dovuto riscattare Joaquin Correa se si fossero qualificati alla massima competizione europea per club. L’argentino è nuovamente a Milano ma non fa parte del progetto.

La questione

Il Tucu si trova di fronte a un bivio cruciale nella sua carriera. L’ultimo anno di contratto con l’Inter non solo lo mette in una posizione delicata dal punto di vista professionale ma solleva anche questioni economiche non trascurabili per il club. Con un ingaggio lordo annuo di 6,5 milioni di euro e un ammortamento a bilancio di 8,5 milioni al 30 giugno, il costo totale per la gestione del suo contratto ammonta a 15 milioni di euro per Oaktree. Secondo Tuttosport queste cifre rendono complesse sia la prospettiva di una rescissione che quella di una cessione a condizioni vantaggiose.

La ricerca di una nuova squadra

L’eventualità di un trasferimento al Genoa emerge come un’ultima speranza per Correa e per l’Inter, interessata a trovare una risoluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. Il club genovese considera l’argentino tra i possibili sostituti di Gudmundsson, che però non è ancora stato ceduto e non si sa se lo sarà, al contrario di Retegui, già accasatosi all’Atalanta.

