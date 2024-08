I nerazzurri, tutto sommato, sono contenti della risposta ottenuto dall’austriaco dopo il summit delle ultime ore.

In attesa di chiarire la difficile questione Joaquin Correa, l’Inter ha risolto definitivamente, a meno di scossoni improvvisi, quella relativa a Marko Arnautovic.

La decisione

L’ex Bologna ha scelto di accettare il ruolo di quarta punta all’interno della squadra nerazzurra; rispetto alla passata stagione, infatti, anche Taremi sarà davanti a lui nelle gerarchie. Questa decisione, presa al termine di un incontro cruciale per il futuro dell’attaccante austriaco, apre la strada a nuove opportunità per il club milanese nell’ambito del calciomercato. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, infatti, con la conferma di Arnautovic, l’Inter può ora considerare l’ingaggio di un attaccante giovane, che si aggiungerebbe alle certezze già presenti in rosa, ampliando così le opzioni a disposizione dell’allenatore per affrontare una stagione che si preannuncia fitta di impegni.

Marko Arnautovic

La situazione

Tra i nomi emersi come potenziali nuove punte c’è quello di Vladyslav Vanat, giovane promessa della Dinamo Kiev. Un suo eventuale acquisto nella squadra di Inzaghi dipenderà dalle dinamiche di mercato e dalla possibilità di cedere giocatori attualmente in rosa, come Joaquin Correa. La situazione di Arnautovic, con un ingaggio importante e una carriera ormai avviata verso la sua fase conclusiva, non sembra rappresentare un ostacolo: l’Inter, nonostante quest’ultimo abbia un ingaggio piuttosto pesante, è contenta della sua decisione per diversi motivi. L’austriaco ha avuto un ruolo importante di colante dello spogliatoio nella scorsa stagione, oltre ad aver segnato goal pesanti; è chiaro però che si spera faccia meglio della passata stagione.

