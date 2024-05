L’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato di Vitor Roque, il giovane talento accostato proprio all’Inter per il prossimo mercato.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Almeria, l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha nuovamente toccato l’argomento Vitor Roque. Il giovane attaccante brasiliano si trova al centro di speculazioni sul suo futuro con la maglia blaugrana, alimentate da notizie che vedono anche l’Inter tra le squadre interessate al suo ingaggio.

Il contesto dell’arrivo di Roque al Barcellona

Xavi ha chiarito le condizioni che hanno portato all’acquisizione precoce di Roque, non prevista inizialmente per il periodo di dicembre. L’infortunio di un altro giovane talento, Gavi, ha aperto le porte a questa possibilità, considerata dallo staff tecnico come la migliore soluzione per permettere al giocatore di integrarsi nell’ambiente del club catalano e di avviare il suo processo di formazione.

La gestione del tempo di gioco

L’allenatore ha poi affrontato le critiche relative al limitato impiego di Roque in campo, definendo il dibattito privo di senso. Ha sottolineato come la presenza di giocatori in una fase più avanzata della loro carriera sia una ragione sufficiente per la gestione attuale dei tempi di gioco del giovane brasiliano, facendo riferimento alla sua esperienza personale con i calciatori alle prime armi. Inoltre, Xavi ha ricordato due episodi specifici limitanti per Roque: l’assenza per febbre alla vigilia della partita contro il Girona e un problema alla caviglia prima dell’incontro con la Real Sociedad.

