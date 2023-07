Inter, interesse per Holm: contatti con lo Spezia per il giovane esterno svedese. I dettagli

Non solo Juventus e Atalanta: l’Inter si iscrive alla corsa per Emil Holm dello Spezia.

In queste ore ci sono stati anche i primi contatti fra le due società per l’esterno destro classe 2000, per il quale la prima richiesta dei liguri, da poco retrocessi in Serie B, è significativa, e si aggira circa 15 milioni. A riportarlo è Sky Sport.

