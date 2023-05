Sembra sempre più probabile che l’attaccante bosniaco resti in nerazzurro anche oltre la scadenza dell’attuale contratto.

Edin Dzeko ha un contratto con l’Inter valido fino a giugno ma c’è la volontà da parte di entrambe le parti di continuare insieme. I nerazzurri hanno offerto al 37enne un rinnovo annuale con stipendio di 5 milioni di euro, 1 in meno di quanto percepito adesso; l’ex Roma ha abbassato le pretese sia in termini di durata del nuovo contratto che in termini di cifre.

Edin Dzeko

Come riporta la Gazzetta dello Sport l’accordo ci sarebbe ma per essere formalizzato c’è bisogno della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Finire tra le prime 4 in campionato infatti permetterebbe all’Inter di avere molto più budget a disposizione.

