L’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o ha speso parole importanti per l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti, intervenendo alla Milano Footbal Week

Le speciali parole di Eto’o nei confronti del suo ex presidente Massimo Moratti:

“Moratti? Non è un presidente, è il papà di tutti i giocatori dell’Inter, si comporta come un padre, non un presidente. Gli sono tanto grato per avermi dato questa possibilità. Non posso paragonarlo ad altri presidenti. Era una delle migliori squadre del mondo, che squadra, che compagni…“.

L’articolo Eto’o: «Moratti come un padre, è il papà dei giocatori dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG