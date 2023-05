Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è espresso così a Tutti Convocati sul futuro di Mourinho: le dichiarazioni a Radio 24 del giornalista

Per Zazzaroni il futuro di Mourinho è già segnato.

“La priorità di Mourinho era la Roma. Dico ‘era’ perché io so che va via. Vi dico solo che Friedkin ieri non ha nemmeno fatto i complimenti alla squadra. PSG? Mou ci andrebbe volentieri e Campos lo prenderebbe domani, però politicamente ora non ha tanto potere“.

