I due marcatori dell’ultimo derby sono uomini di esperienza che ai nerazzurri sono costati pochissimi spiccioli.

Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan ci hanno messo pochissimo a guadagnarsi la fiducia di Inzaghi ed a conquistarsi il ruolo di protagonisti assoluti nell’Inter attuale. Il Corriere dello Sport celebra la bravura dei dirigenti nerazzurri che sono riusciti a strapparli alla Roma per un totale di 1,5 milioni: questo il prezzo del bonus pagato per il bosniaco mentre l’armeno è arrivato a zero.

Edin Dzeko

L’attaccante è stato protagonista a Milano già l’anno scorso ed in questa stagione avrebbe dovuto giocare di meno per l’arrivo di Lukaku anche se così non è stato. Il centrocampista non era considerato un titolare quando è stato acquistato ma ora è letteralmente irrinunciabile.

