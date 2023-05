Oliver Torres, giocatore del Siviglia, ha parlato del match di ieri sera contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo

PAROLE – «Abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo valorizzare lo sforzo straordinario, il meglio è rimasto. L’atmosfera era buona, ma al Pizjuán sarà impareggiabile, unica, molto simile a quella che è stata contro il Manchester United. Daremo tutto per andare avanti. La Juventus è uscita dominante. Di Maria È sceso in zone dove ha creato pericoli, anche se noi nel primo tempo abbiamo rubato palloni e giocato bene. Nel secondo tempo hanno avuto più dominio, ma non hanno avuto nemmeno tiri così pericolosi. Dobbiamo analizzare la partita e lo sforzo della squadra, che è stato straordinario, e ora prepariamoci per la prossima settimana».

