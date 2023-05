I nerazzurri hanno vinto in maniera netta e meritata il derby di andata: il tecnico ha preparato minuziosamente la gara non lasciando nulla al caso.

La Gazzetta dello Sport svela i retroscena della preparazione del derby lato Inter: una gara particolare urge una preparazione particolare. Inzaghi rispetto alle ultime uscite europee ha usato spesso la parola “serenità” visto che la sua squadra era reduce da un momento piuttosto positivo.

Simone Inzaghi

Non c’era inoltre bisogno di caricare la partita considerato che si trattava di un derby in semifinale di Champions League. Oltre a ciò il tecnico si è superato la mattina della partita: invece di una semplice sgambata l’ex Lazio ha fatto provare gli schemi da palla inattiva. Come è arrivato il primo goal del match?…

