Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi si appresta a tagliare un particolare traguardo nel match contro il Sassuolo

Opta riporta un curioso dato su Acerbi in vista del match con il Sassuolo.

Francesco Acerbi ha collezionato 157 partite, condite da 11 gol, con il Sassuolo in Serie A tra il 2013 e il 2018; il difensore classe ’88 è il sesto calciatore con più presenze nella storia del club neroverde in Serie A. La prossima inoltre sarà la sua 350ª partita in Serie A.

L’articolo Acerbi, speciale traguardo in arrivo contro il Sassuolo proviene da Inter News 24.

