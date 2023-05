Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato così a Tutti Convocati su Radio 24 l’episodio avvenuto nel derby tra Krunic e Bastoni

Capuano ha commentato così su Radio 24 quanto accaduto nel Derby tra Krunic e Bastoni:

“Il pugno di Rade Krunic ad Alessandro Bastoni nel Derby e tanti altri episodi degli ultimi impegni non devono accadere nell’era del VAR. Non si può tirare un pugno, un colpo così, in area di rigore. Non può passare”.

L’articolo Capuano: «Pugno di Krunic a Bastoni con il VAR non deve accadere» proviene da Inter News 24.

