Investcorp lancia una prima conferma di un suo possibile ingresso nel calcio italiano. E l’Inter tiene le antenne dritte

Mohammed Alardhi, CEO di Investcorp, in un’intervista al Financial Times, ha lanciato una prima possibile conferma di un imminente ingresso in Serie A, magari alla guida dell’Inter.

LE PAROLE – «C’è questa possibilità, il calcio italiano è pronto per l’espansione» ha dichiarato.

