Parla Simone Inzaghi allenatore dell’Inter a DAZN dopo il derby perso contro il Milan, ecco le parole del tecnico.

Intervistato a DAZN, Simone Inzaghi tecnico dell’Inter parla così del derby perso contro il Milan: “Analizzeremo la situazione. Per vincere un derby bisogna fare di più. Dopo i cambi, in una situazione di svantaggio, abbiamo giocato meglio. Nel nostro passaggio a vuoto abbiamo preso due gol, nel finale ne abbiamo fatto solo uno.“

Simone Inzaghi

Aggiunge il tecnico: “Gestire i momenti è troppo importante. Non dobbiamo avere questi black out che abbiamo avuto contro Lazio e Milan. Dovremo essere bravi ad analizzare perché in queste partite i dettagli fanno la differenza. Noi per segnare abbiamo dovuto faticare, loro hanno fatto tre gol troppo facili.“

Conclude: “Rispetto alla partita con la Lazio, stasera abbiamo fatto tantissima fatica a segnare e abbiamo trovato un portiere straordinario. A noi fanno gol con troppa facilità, mi assumo le responsabilità, ci sarà da lavorare.“

