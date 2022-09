Inzaghi a DAZN: «Stasera mi brucia, meritavamo il pari». Le parole del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Inter e Milan.

DUE FACCE – «Esattamente, sì. All’inizio è stata una partita equilibrata, abbiamo fatto un ottimo gol, ma dopo il pareggio abbiamo avuto un black out di mezzora che ci è costato altri due gol. I loro tre sono gol che non possiamo concedere e che non possiamo permetterci. Con tutto quello che abbiamo creato alla fine avremmo meritato il pari, ma dovevamo fare meglio e mi prendo le responsabilità»

REAZIONE – «Rispetto alla partita con la Lazio, stasera abbiamo fatto tantissima fatica a segnare e abbiamo trovato un portiere straordinario. A noi fanno gol con troppa facilità, mi assumo le responsabilità, ci sarà da lavorare»

ANALISI – «Analizzeremo la situazione. Per vincere un derby bisogna fare di più. Dopo i cambi, in una situazione di svantaggio, abbiamo giocato meglio. Nel nostro passaggio a vuoto abbiamo preso due gol, nel finale ne abbiamo fatto solo uno»

ATTEGGIAMENTO – «Gestire i momenti è troppo importante. Non dobbiamo avere questi black out che abbiamo avuto contro Lazio e Milan. Dovremo essere bravi ad analizzare perché in queste partite i dettagli fanno la differenza. Noi per segnare abbiamo dovuto faticare, loro hanno fatto tre gol troppo facili»

BARELLA E DUMFRIES – « Parlare di singoli mi viene difficile. Abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo preso il pareggio in uscita. Ho già analizzato la situazione, in quella mezzora abbiamo concesso troppo. Prima non c’erano avvisaglie»

DIFESA – «Questa è la stessa squadra che lo scorso anno è stata 8 partite senza prendere gol. I numeri vanno letti nella direzione che basta vedere la partita di oggi per capire che facciamo troppa fatica a segnare. Loro sono arrivati in porta con troppa facilità. Perché in questi anni abbiamo dimostrato di saperlo fare»

ASPETTI POSITIVI? – «In questo momento mi brucia, per i nostri tifosi, la società, perché ci tenevamo tantissimo. Dovevamo e potevamo fare di più. C’è tanto dispiacere aver perso il derby»

