Il tecnico nerazzurro sta preparando la sfida ai rossoneri ben conscio che potrebbe essere più difficile delle ultime affrontate.

L’Inter ha quasi tutta la rosa a disposizione per il derby di andata di Champions League: le due milanesi si affronteranno mercoledì per la quarta volta in stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport Inzaghi cercherà di ripetere l’idea di gioco della SuperCoppa italiana, gara in cui i nerazzurri schiantarono i rossoneri con un rotondo 3-0 senza appello.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

I nerazzurri il 18 gennaio stordirono gli avversari con continui cambi di gioco da un lato all’altro del campo; all’epoca però il Milan era in crisi mentre ora no. Un’altra differenza è che allora era una gara secca mentre adesso si gioca su 180 minuti.

