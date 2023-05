Il grande dubbio di formazione dell’allenatore nerazzurro riguarda il regista: il turco ed il croato interpretano diversamente il ruolo.

L’unico ballottaggio della vigilia di Milan-Inter per i nerazzurri è quello riguardante Brozovic e Calhanoglu. Sì perché Barella e Mkhitaryan giocheranno sicuramente come mezzali, lo suggerisce la panchina iniziale dell’armeno di sabato scorso. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il croato nel mese di aprile sia tornato ai livelli dell’anno scorso quando era l’unico veramente irrinunciabile della formazione di Inzaghi.

Hakan Calhanoglu

L’ex Dinamo Zagabria mette al servizio della squadra i suoi polmoni enormi e passaggi molto precisi; dall’altro lato Calhanoglu ha spirito di vendetta da ex per lo Scudetto perso l’anno scorso. Il turco è meno vivace in termini di corsa ma più pungente dalla distanza; la sensazione è che sia leggerissimamente favorito Brozovic.

