Arrivano buone notizie dall’infermeria nerazzurra: unico assente certo per il derby è Milan Skriniar ma resta difficile la convocazione anche di un altro giocatore.

Come ampiamente previsto Danilo D’Ambrosio oggi ad Appiano Gentile è tornato in gruppo: sarà a disposizione per il derby ma dovrebbe partire dalla panchina, lo riporta Sky Sport.

Robin Gosens

L’altro infortunato è Robin Gosens che si è riaffacciato in gruppo anche se solo in parte: il tedesco ha evitato contrasti per non sforzare la spalla infortunata contro la Lazio. Inutile dire che l’ex Atalanta vuole esserci a tutti i costi anche se solo in panchina ma Inzaghi molto probabilmente opterà per la prudenza ritardando il suo rientro per la gara di sabato contro il Sassuolo o direttamente per il ritorno del derby del 16 maggio.

L’articolo Inter: D’Ambrosio recupera, Gosens in parte col gruppo proviene da Notizie Inter.

