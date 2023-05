L’opinionista Paolo Condò ha detto la sua sull’avvicinamento delle due milanesi alla prima semifinale di Champions.

Paolo Condò su La Repubblica ha parlato di Milan ed Inter. “L’evidente salute atletica di Inter, Milan e Juve è una garanzia per l’ultimo mese di partite, che oltre alla volata per i passaporti europei conterrà le semifinali e in qualche caso le finali delle coppe: una grande prospettiva, un giusto passaggio di consegne fra il Napoli — che ha meritato il riflettore per tutto l’anno — e le potenziali protagoniste di maggio e giugno”.

Rafael Leao

“L’Inter ha vinto a Roma in modo chirurgico, lucrando sulla superiorità indotta dalla sua completezza e dall’eccesso di assenze nella rivale; entra nella semifinale di Champions da leggera favorita, ovviamente molto dipenderà dalla presenza o meno di Leao. A proposito del suo infortunio, però, va detto che il brillante successo del Milan sulla Lazio ha proprio lì la sua genesi: nel senso che il forfait del portoghese ha ferito i compagni — per la gara in corso, per la prospettiva di mercoledì — inducendoli a una reazione di pura adrenalina. La Lazio non l’ha proprio vista arrivare, prova ne sia il molle palleggio sul quale Bennacer s’è avventato per il gol dell’1-0. Lo stesso raddoppio di Theo — bellissimo — è stato reso possibile dalla pigrizia di Milinkovic e dei difensori“.

