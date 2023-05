L’ex difensore Lele Adani ha espresso il suo parere sul derby di questa stagione e su quello delle semifinali del 2003.

Lele Adani ha parlato di derby alla Gazzetta dello Sport. “Probabilmente i nerazzurri attraversano il loro migliore momento proprio nel clou della stagione. Tra Lazio, Verona e Roma hanno segnato 11 gol, subendone appena uno. Hanno trovato continuità di prestazioni e di risultati. È cresciuto Lukaku, Lautaro segna o fa assist, che parta dall’inizio o entri a partita in corso, Brozovic è tornato lui, Barella e Dimarco sono in gran forma…”

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“Uomo chiave del derby? Per il Milan scelgo Bennacer: il più abile, con quel suo pressing alto, a trasformare l’azione da difensiva a offensiva. Per l’Inter le mezzali, Barella e Mkhitaryan, perché sanno incastrarsi perfettamente nei difetti degli avversari. La pressione la sentono tutti, anche i giocatori. Ma Inzaghi, sebbene abbia meritato tutto quello che ha ottenuto da allenatore dell’Inter, ha una rosa più forte e non possono bastare le coppe e supercoppe alzate sinora. Pioli, invece, ha uno scudetto vinto a sorpresa. Credo si possa dire serenamente che il Milan del 2003 era più forte di noi, così come questa Inter è oggi superiore sulla carta ai cugini“.

L’articolo Adani: “Probabilmente è il miglior momento per l’Inter, nel 2003 il Milan era più forte ma ora è il contrario” proviene da Notizie Inter.

