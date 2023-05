Il dirigente Walter Sabatini ha detto la sua sull’Inter e sulla sfida al Milan di mercoledì sera.

Walter Sabatini a Sky Calcio Club si è sbilanciato su Lukaku e sulla vincitrice della Champions. “Dalla seconda metà della partita con la Lazio Lukaku è tornato ad essere il Lukaku spietato di due anni fa e l’Inter ne trae grande beneficio: perché due mesi fa era veramente una palla al piede. Favorito nel derby? No: per il calcio che gioca adesso l’Inter mi viene da pensare abbia qualcosa in più, ma il Milan metterà in campo tutte le risorse che ha”.

Romelu Lukaku

“Sarà una partita imprevedibile: vedere l’Inter delle ultime partite viene difficile pensare che perderà. Ha una fluidità di gioco, una prontezza e potenzialità in attacco: Lukaku è ritrovato, Dzeko è sempre Dzeko e Lautaro continua a far gol e fa pendere l’ago da quella parte. Quando giochi con un attacco che ti devasta, diventa molto difficile. E’ una partita tragica, una tragedia del calcio se la perdi: una delle due sarà disperata a fine partita. Chi passa la vince? A me piace rischiare con le parole, io le sparo grosse: chi vince questa, vince la Champions. Poi sono pronto a prendere gli sberleffi“.

L’articolo Sabatini: “Lukaku è tornato quello di due anni fa, chi vince il derby vince la Champions” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG