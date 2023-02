L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi parla a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna, ecco le sue parole.

Ecco le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi che spiega la sconfitta subita a Bologna a DAZN ecco cosa dice: “C’è rammarico. Chiaramente abbiamo fatto un brutto primo tempo, non da Inter, l’approccio non è stato chiaramente dei migliori. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche altra occasione. Al di là del risultato, il primo tempo è insufficiente. Potevamo fare meglio. Le condizioni del campo non hanno aiutato né noi né il Bologna. Ma il primo tempo dovevamo messere più corsa e aggressività. Nel secondo tempo nel momento migliore abbiamo preso gol. Dovevamo essere più bravi come corsa, aggressivitè e determinazione. Il Bologna ha approcciato meglio la gara. Come allenatore non posso ovviamente essere contento.“

Conclude così: “Ci voleva più lucidità, più freddezza. Abbiamo avuto un paio di situazioni importanti che ci avrebbero permesso di non farci trovare aperti. La stanchezza c’è, ma al di là di qualche cambio forzato sappiamo che le partite europee ti portano via tante energie. Sappiamo anche che ci siamo abituati e a distanza di tre giorni si doveva fare meglio sotto diversi aspetti. Analizzeremo come sempre la situazione. La sconfitta fa male e brucia. Al di là delle altre partite dobbiamo concentrarci su noi stessi.“

