Ecco le parole di De Grandis, il giornalista parla così dell’Inter, ecco come analizza la situazione dei nerazzurri.

Sono queste le parole di De Grandis, il giornalista esprime la sua opinione a Sky Sport sull’Inter: “Il Bologna è una squadra che gioca bene e viene da una striscia di prestazioni di livello. Credo che l’Inter sia uscita dalle sue difficoltà. In questo weekend chi rischia è il Milan. L’Atalanta è forte nonostante la sconfitta contro il Lecce. ha fatto grandi partite contro Juve e Lazio in trasferta. Non sarà facile neanche per Lazio e Roma che affrontano penultima e ultima in classifica“.

Gianluca Berti a Radio Sportiva parla così dell’Inter: “Staffetta Handanovic-Onana? Ci sta perché Handanovic ha avuto qualche problema, altrimenti secondo me sarebbe avvenuta più tardi. Poi logicamente non stava andando bene lo sloveno e hanno messo dentro Onana che ha fatto bene, anche se qualche errorino lo fa pure lui.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG