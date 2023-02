Ecco cosa dice Padovan, il giornalista parla così a Sky Sport dell’Inter, così ritorna sulla sfida contro il Porto.

Il giornalista Padovan parla così a Sky Sport, ecco cosa dice sull’Inter ritornando alla sfida di Champions League: “Tutti hanno giustamente lodato Lukaku, io per primo, ma Onana è stato davvero determinante con quella doppia parata sullo 0-0. Il Porto è una squadra complicata da affrontare, fa la sua partita e può essere molto fastidiosa. C’è anche una questione ambientale ora in Portogallo, ci vogliono nervi saldi e servirà una grande partita, non necessariamente difensiva.”

Conclude sulle tensioni in campo: “Non dovrebbero esserci queste tensioni in campo, i giocatori devono controllarsi. Devono essere più misurati, più controllati, lo ha detto anche Inzaghi. Sono dei grandi professionisti e questo va anche dimostrato in campo”.

