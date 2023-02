L’ex giocatore Nico Pulzetti parla della sfida tra Bologna e Inter, ecco cosa dice l’ex calciatore a L’Interista.

Nico Pulzetti ex calciatore, parla a L’Interista, ecco cosa dice in una bella intervista sull’Inter per la sfida contro il Bologna: “Sarà una partita bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Bologna sarà trascinato dal suo pubblico e ovviamente l’Inter deve vincere per rimanere agganciata ai piani alti. Non dico per il quarto posto, ma magari per provare a continuare a dare un po’ di fastidio al Napoli, qualora dovesse mollare qualcosa, anche se non è facile“.

Conclude così su Lukaku: “E’ un giocatore incredibile, straordinario se sta bene. Viene da momenti difficili, conditi da diversi infortuni. L’anno al Chelsea non è stato dei migliori. Deve mettersi a posto psicologicamente in primis, per poi dare quello che sa e tornare il giocatore che era. Le partite di campionato aiutano, quelle in Europa ancora di più. Per un attaccante ritrovare il gol è il punto di svolta, può fare la differenza. Spero per l’Inter che possa essere recuperato almeno in parte. Per tornare ai suoi livelli basta poco. Dal momento che inizia a segnare con continuità il più è fatto“.

