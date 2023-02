Sono queste le parole del giornalista Matteo Barzaghi, ecco cosa dice su Sky Sport, sulla formazione dell’Inter.

Emergono indiscrezioni sulla formazione dell’Inter contro il Bologna, Matteo Barzaghi su Sky Sport parla così’: “In questi mesi i nerazzurri hanno vinto con i primi in classifica, hanno vinto due volte con il Milan conquistando la Supercoppa Italiana, hanno battuto l’Atalanta e ora anche il Porto. Ci aspettiamo dei cambi di formazione per far ruotare giocatori sulle fasce..“

Conclude così: “Dumfries e Gosens potrebbero tornare titolari, in difesa qualcuno rifiaterà e davanti giocherà Lukaku titolare. Il belga ha dato energia, forza e ha necessità di giocare novanta minuti. Deve ritrovare gli strappi in campo aperto, ha bisogno di avere continuità. Al suo fianco più Lautaro Martinez di Dzeko, ma questi ballottaggi continueranno fino alla fine dell’anno.“

