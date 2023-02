Il giornalista Marco Nosotti parla a Sky Sport 24, ecco cosa dice di Milan Atalanta, dando le ultime sulla formazione.

Marco Nosotti, giornalista, parla a Sky Sport 24, ecco cosa dice del Milan in vista dell’Atalanta: “È una situazione complessa perché il ruolo è complesso; fai un errore e lo paghi, molto di più che in altre zone di campo. Tatarusanu ha fatto 16 partite di Serie A, subendo 22 gol e ha fatto 4 clean sheet. Questo Milan viene da tre vittorie per 1 a 0. Vittorie in cui sono state ritrovate certezze e solidità attraverso una risposta tecnico-tattica differente, con la difesa a 3. Pioli ha detto che è un qualcosa che vedremo ancora per altre partite.“

Conclude così: “Detto questo Tatarusanu non ha fatto parate miracolose. Maignan ti fa la parata miracolo e ti risolve la partita, Tatarusanu meno, però ad esempio proprio contro il Sassuolo fa un levagamba di squisita fattura sulla destra. Però è il problema non è solo come interpreta la difesa della porta, ma anche la difesa dell’area, la difesa della propria metà campo, come partecipa quando gli altri hanno la palla. Nelle cosiddette coperture preventive un conto è Tatarusanu e un conto è Maignan, che è un attaccante di natura, è tutt’altro che conservativo, anche per le capacità che ha”.

