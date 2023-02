Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta parla del Milan in conferenza stampa in vista del match.

Ecco le parole di Gian Piero Gasperini, il tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa in vista del Milan, parla proprio dei rossoneri: “Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato equilibrato a parte il Napoli tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell’equilibrio del torneo.“

Conclude così: “Il discorso di tutta la stagione è uno: dobbiamo capire se siamo una grande e dunque siamo delusi da alcuni risultati o se siamo una piccola e dobbiamo essere contenti di stare con le big. Io sono molto soddisfatto: dobbiamo accantonare la partita scorsa per fare una buona prova“.

