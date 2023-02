Sono queste le parole in conferenza stampa di Pioli, l’allenatore del Milan parla anche di De Ketelaere e della sua posizione.

Ecco cosa l’allenatore del Milan, Stefano Pioli nella conferenza stampa pre Atalanta, così su De Ketelaere: “De Ketelaere può giocare benissimo centro destra e centro sinistra, stanno aumentando le occasioni e i tiri in porta. Il primo gol che fa sono sicuro che sarà fortunoso, poi si sbloccherà. Mancano 15 partite di campionato e la Champions, la storia si farà alla fine. Noi dobbiamo pensare partita per partita, siamo una squadra forte e possiamo vincere tutte le partite ma dobbiamo pensare solo a quella che sta per arrivare.“

Conclude così: “Ho parlato tanto con De Ketelaere in questi mesi, si sta inserendo in un sistema complessivo tutto diverso. Nelle ultime settimane sta benissimo mentalmente e fisicamente. Ci ha messo più tempo del previsto ma c’è. Non è solo un bravo ragazzo, lui ci farà vincere le partite.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG