L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha concesso per oggi un giorno libero alla squadra dopo la vittoria della Coppa Italia

Nessun allenamento oggi per l’Inter di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro ha infatti concesso una giornata di riposo alla squadra dopo la vittoria della Coppa Italia di ieri ai danni della Fiorentina.

La squadra è provata da una serie impressionate di partite consecutive: 20 partite in 2 mesi, come testimoniato dalle parole che l’allenatore ha rilasciato ieri nel post-partita: «È come se fossimo in missione. Normale che ci sia un po’ di stanchezza fisica e mentale» (qui le dichiarazioni integrali).

