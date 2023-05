L’esperto di mercato Fabrizio Romano svela che i nerazzurri stanno iniziando a pensare anche a qualche colpo.

Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell’Inter a SOS Fanta sostenendo che non è imminente una cessione di Onana. “E’ vero che nelle ultime settimane l’Inter ha preso informazioni su Frattesi, anche per capire se il Sassuolo avesse cambiato posizione sul prestito: ma io insisto a dire che la Juve è favorita. Vuole Frattesi, vedremo chi sarà il ds. Su Scalvini non ho aggiornamenti, su Vicario neanche: parlare di Vicario senza offerte per Onana…”.

“A me non risulta che oggi il Chelsea stia concretamente trattando: che piace a qualcuno nel Chelsea è vero, ma non mi risulta che lo stiano trattando oggi. Da qui a prendere Vicario ce ne passa. L’Inter lavora dietro le quinte, ma concretamente non è in chiusura nessun’operazione, di avanzato c’è poco. Posso dire che è vero che l’Inter si è informata su Nacho col Real Madrid ma non è una cosa su cui è convinta: si è semplicemente informata“.

L’articolo Romano: “L’Inter si è informata su Frattesi e Nacho del Real Madrid, per Onana non ci son offerte” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG