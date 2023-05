Inter, Inzaghi confermato da Zhang per il prossimo anno. Ma il rinnovo non è una priorità per il club nerazzurro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ha parlato della conferma di Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Si arriva al discorso del rinnovo col contratto in scadenza nel 2024: oggi non è tema d’attualità un prolungamento e non è detto che alla conferma segua automaticamente il rinnovo.

L’articolo Inter, Inzaghi confermato da Zhang. Ma il rinnovo non è una priorità proviene da Inter News 24.

