L’Inter di Simone Inzaghi sta studiando il piano per la Roma di Mourinho per ingabbiare Lukaku e limitare il gioco giallorosso

L’Inter di Simone Inzaghi sta studiando il piano per la Roma di Mourinho per ingabbiare Lukaku e limitare il gioco giallorosso.

La partita è la più importante di questo mese prima della sosta di metà novembre e per i nerazzurri deve essere come una finale. Il tecnico sta preparando una gabbia per limitare le giocate di Lukaku e renderlo meno efficace di quello che potrebbe essere. L’altro aspetto da limitare sono le ripartenze giallorosse che possono essere molto letali. Inoltre ci sarà da far girare la palla velocemente e fari rapidi cambi gioco per non dare punti di riferimento alla Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Inzaghi e il piano per la Roma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG