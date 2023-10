Hernikh Mkhitaryan è l’altro ex della partita: passato all’Inter da un paio di stagioni è la mezzala che Mourinho rimpiange

E’ stato proprio il portoghese a trasformarlo nel suo nuovo ruolo e in nerazzurro ha trovato una seconda giovinezza. E’ uno dei quattro giocatori a cui Inzaghi non rinuncia mai, e il motivo è legato alle Nazionali: lui rimane ad Appiano per riposarsi e ricondizionarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

