Parla Inzaghi in conferenza stampa e su DAZN della partita vinta della sua Inter contro il Torino, ecco le parole dell’allenatore.

Sono queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa e su Dazn sulla partita vinta dalla sua Inter contro il Torino di Juric, ecco le parole del tecnico: “È stata importante, voluta dalla squadra, abbiamo trovato uno degli avversari peggiori dopo mercoledì. I ragazzi hanno lavorato di squadra, hanno sofferto insieme e da allenatore fa piacere, era tutt’altro che semplice“.

Aggiunge l’allenatore: “È importante, perché venivamo da due sconfitte contro avversari importanti, l’ultima contro la squadra più intensa al mondo, che è il Bayern Monaco. Sono contento per i ragazzi, per la nostra curva, che è stata con noi dal primo all’ultimo minuto. Dopo una sconfitta nel derby e quella col Bayern non ci hanno mai lasciato, è stato un grandissimo segnale per i ragazzi“.

Simone Inzaghi

Conclude così l’allenatore nerazzurro: “Basta che andiate a guardare la partita dell’anno scorso col Torino, vinta 1-0 e molto simile a quella di oggi, nonostante fossimo a dicembre. È il Torino che ti porta a non fare prestazioni brillantissime, ma mi prendo il carattere avuto dalla squadra“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG