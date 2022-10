Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter al Franchi contro la Fiorentina: «Abbiamo avuto una grande reazione»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo stati raggiunti due volte, la squadra ci ha sempre creduto e la vittoria è stata importantissima per questo. A parere mio abbiamo fatto molto bene i primi 35 minuti, su un campo difficile e contro una squadra forte. Poi abbiamo subito, perso un po’ le distanze, ma quelli che sono entrati ci hanno dato bei segnali. La Fiorentina è una signora squadra».

RECUPERO FIORENTINA – «Certo, al trentesimo eravamo 2-0 con partita in controllo e stavamo giocando molto bene. Poi ci capita spesso ed è qualcosa su cui dobbiamo lavorare: preso il 2-1 ci siamo innervositi ed è una cosa da evitare, non dovevamo innervosirci perché ci può stare il rigore e ci può stare il richiamo al VAR».

RIENTRO BROZOVIC E LUKAKU – «Non vediamo l’ora. Non li ho mai avuti in questo tourbillon di partite: rientra Lukaku, rientra Brozovic, rientra Gagliardini. In questo momento abbiamo ragazzi giovani, di prospettiva, ma giocare a Barcellona o a Firenze non è semplice: siamo 17 di movimento, non siamo tanti e li aspettiamo».

LAUTARO – «Per quanto riguarda Lautaro, non ero preoccupato e l’ho detto quando mi è stato chiesto. Ero tranquillo, aveva sempre occasioni e giocava sempre per la squadra. È dal 13 agosto che fa sempre quello che deve fare, poi se fa come stasera tanto meglio. Correa è un giocatore di grandissima qualità, è stato penalizzato dagli infortuni: stasera ha fatto quello che doveva fare, è stato sempre piazzato bene. È un giocatore che ha bisogno di continuità, alla Lazio poteva averla ma all’Inter no: deve essere bravo a ritagliarsi i momenti giusti, può solo crescere e aiutarci».

