Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra Inter e Benfica in Champions League. Di seguito le sue parole.

BENFICA – «Senz’altro sarà una gara impegnativa, ad alta intensità. Hanno vinto tutte le gare tranne una, come noi. I principi sono quelli dello scorso anno. Hanno perso la prima partita in Champions giocando in dieci e nonostante ciò hanno avuto tantissime occasioni e avrebbero meritato un altro risultato. Cosa hanno cambiato? Un portiere nuovo, c’è Di Maria. In attacco i centravanti si alternano. Hanno cambiato alcuni giocatori ma i principi sono gli stessi. Sappiamo che servirà una gara molto intensa perché sono un’ottima squadra. Sarà un girone molto equilibrato perché in quarta fascia la Real Sociedad era quella da evitare insieme al Newcastle e lo abbiamo toccato con mano».

ASPETTO MIGLIORE – «Come si allenano, tutti vogliono mettermi in difficoltà nelle scelte. Nelle prime quattro settimane abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararci, ora ci sono tante partite ravvicinate. Si recupera e ci si allena giocando».

TROPPE PARTITE – «E’ innegabile, ma era già così lo scorso anno e ci dobbiamo adeguare. L’unica difesa per noi allenatore è data dalle rotazioni. Ci devono aiutare a far sì che i giocatori possano recuperare per prevenire infortuni. Dobbiamo avere la necessità di avere chi abbiamo a disposizione. In queste partite ho cercato di alternare, ne mancano due importantissime prima della sosta. Poi tanti giocatori se ne andranno per difendere la propria nazionale con tantissimo orgoglio».

LAUTARO CRESCIUTO SENZA DZEKO E LUKAKU – «Il tempo lo dirà, con me ha fatto due grandi stagioni. Ha comincaito ancora meglio. Cercherà di fare una grande stagione e sfrutterà i palloni che gli porteranno i compagni perché gioca in un’ottima squadra e ci alleniamo per far arrivare palloni invitanti agli attaccanti».

SACCHI – «Abbiamo vedute diverse ma tutti possono esprimere il proprio giudizio. Io sono soddisfatto del mio percorso, in due anni e mezzo abbiamo fatto buone cose e promettiamo di dare sempre tutto».

RUI COSTA – «Un grande avversario e compagno di squadra di mio fratello al Milan. Non sono stato tantissimo con Rui ma anche l’anno scorso è sempre stato un piacere parlare di calcio con lui».

