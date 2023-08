Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa: «Per lo scudetto non voglio fare pronostici, ma vogliamo vincere»

La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi alla vigilia della partita contro il Monza.

RITORNO NERAZZURRO – «Domani sarà una partita emozionante. La prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo la finale di Champions: sono stati meravigliosi. Vogliamo cominciare bene».

PREPARAZIONE E LAVORO – «I ragazzi hanno lavorato molto bene nonostante abbiamo avuto dei viaggi complicati: ci siamo allenati nel migliore dei modi. Sappiamo che abbiamo delle responsabilità».

OBIETTIVI E CALCIOMERCATO – «Il nostro è un mercato complicato, come per tutte le squadre. Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, qualcuno nel proprio ruolo in Italia: sono arrivati giocatori esperti e giovani che faranno la differenza. Qualche scelta è stata nostra, altre da parte dei calciatori: ora serve far parlare il campo».

SCUDETTO – «Non mi piace fare pronostici, il nostro sogno sarebbe quello di vincere la seconda stella, cercando anche di portare a casa trofei su trofei. Sarà un percorso lungo e difficile, ma c’impegneremo per trasformarlo in realtà».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG