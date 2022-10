Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter: «Il calendario bisogna guardarlo, da qui alla sosta abbiamo partite difficili»

Simone Inzaghi ha parlato a Sky dopo Inter-Sampdoria. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE DI SQUADRA –«La squadra è in fiducia e sta ottenendo vittorie convincenti, ma dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un mese di ottobre quasi perfetto».

LA COSA MIGLIORE DELLA SERATA – «Il fatto che mi diverto tanto a veder giocare la squadra. Stiamo bene, stanno tornando giocatori che sono mancati e quando un allenatore può scegliere è più facilitato per il suo lavoro».

CALENDARIO E CLASSIFICA – «Il calendario bisogna guardarlo, da qui alla sosta abbiamo partite difficili. Non bisogna guardare la classifica, ma le prestazioni. Al di là del Napoli, anche le alter stanno correndo. Abbiamo altre tre partite più quella col Bayern, in cui dovremo fare una prestazione serie contro una grande squadra».

CALHANOGLU – «Sta facendo molto bene, così come Mkhitaryan e Barella. Dopo l’infortunio di Brozovic eravamo in un momento delicato. Asllani sta crescendo, ma la maglia dell’Inter pesa e ho pensato di mettere Calhanoglu perché a mio avviso aveva le caratteristiche per giocare lì e le sta mostrando. Probabilmente non avrò Brozovic martedì, poi sarà un imbarazzo che mi farà felice e ogni volta sceglierò il trio di centrocampo che mi darà più garanzie».

CORREA – «Correa sa che ho tantissima fiducia in lui, L’anno scorso quando è stato bene ha fatto cose importanti. Ha grande personalità e deve continuare a lavorare giornalmente, sapendo che all’Inter c’è concorrenza. sarà un valore aggiunto fino alla fine».

L’articolo Inter, Inzaghi: «La squadra è in fiducia» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG