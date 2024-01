Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro la Fiorentina

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Dopo l’1-0 abbiamo avuto tante occasioni, dove potevamo fare meglio. Nel secondo tempo tante ripartenze dove potevamo mettere più qualità, ma non posso dire nulla ai ragazzi. Grande plauso, dobbiamo continuare così. Partite sempre difficili, figuriamoci a Firenze contro una squadra come la Fiorentina».

SOSTITUZIONI IN VISTA DELLA JUVE – «Ho pensato solo a quella di stasera, ragioniamo in questo modo senza pensare a recuperi e classifiche fittizie. Venivamo da due finali, i ragazzi hanno dato tanto e ho dato loro 2 giorni di riposo perché se lo meritano. Stanno spingendo tanto dal 13 luglio, Firenze tappa importante per noi».

ASLLANI – «E’ stato bravissimo, ma non avevo nessun dubbio. E’ dentro al gruppo al 100%, si allena sempre bene ed è una fortuna per un allenatore avere un ragazzi così. felice per il suo assist, ha tenuto 95′ minuti e questa è la testimonianza di come si allena».

EPISODI ARBITRALI – «Non ho rivisto. Gli episodi sono fatti per giudicare e vedere. Hanno impiegato tanto tempo, giusto accettare quello che decidono. Ci sono 2 persone al Var e 1 in campo, che ha arbitrato molto bene. Devono decidere in un attimo: è difficile».

SFIDA CON LA JUVE – «Una partita tra le due squadre che stanno avendo un cammino impressionante. Cercheremo di prepararla al meglio, la Juve sta facendo quasi il nostro percorso. All’andata non fu una partita spettacolare, adesso giochiamo in casa nostra davanti ai nostri tifosi: stasera abbiamo sofferto insieme a loro, che ci hanno spinto fino alla fine».

PAROLE ALLEGRI – «Personalmente nessun fastidio, non c’è stata maleducazione. Da martedì penseremo alla Juventus».

ARANCIONI IN OMAGGIO A SINNER – «La maglia arancione la mettiamo tante volte in trasferta. Complimenti a Sinner, è stato un esempio per i giovani che cominciano a fare sport».

