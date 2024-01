L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è soddisfatto della prestazione dei suoi ma molto amareggiato per l’andamento della gara.

Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN la sconfitta subita per mano dell’Inter. “Oltre che arrabbiato esco un po’ deluso dal fatto che in partite come queste non riusciamo mai a trovare la giocata per raddrizzarle ma anche per non perderle. Tante volte riusciamo a lavorare nella metà campo avversaria e non portiamo a casa punti, abbiamo avuto anche l’occasione del rigore, è un’opportunità grandiosa e non si può sbagliare. Viviamo questa maledizione che mi sta iniziando a non piacere, così non va bene. Perdiamo punti e partite, ho detto ai ragazzi che giocando così ci toglieremo soddisfazioni. Il problema è che chi tira deve essere convinto, siccome abbiamo ricevuto critiche, dico che è una situazione particolare. Abbiamo superato due turni di Coppa battendo rigori coi difensori. Si può sbagliare ma dobbiamo riprenderci quello che non sta arrivando”

“Mi è piaciuto quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo limitato una squadra in fiducia e che ha grande consapevolezza. Sono contento di come ci siamo espressi, bene Beltran sottopunta, bene Nzola, bene Bonaventura anche da esterno. C’è poco da dire, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo messo in grandissima difficoltà l’Inter, dobbiamo riprenderci punti in giro perché ne stiamo perdendo tanti. Siamo tornati a rimettere in fuorigioco gli avversari, qualcosina dovevamo rischiare”.

“Abbiamo lavorato bene, a parte la palla che ha scaturito l’angolo, l’Inter di mestiere ha lavorato con un blocco su Parisi. Non dobbiamo permettere di subire una cosa del genere. Blocco regolare o no? I blocchi nel calcio non vanno fatti, sinceramente non l’ho visto. Si poteva anche fischiare, personalmente non li alleno più perché non si possono fare, almeno così ci dicono gli arbitri. Perdere per un’occasione del genere fa rosicare”.

“Potevamo fare di più, perdiamo perché Juve e Inter sono più forti di noi sotto tutti i punti di vista. Metterli in difficoltà è già un merito, arriveremo a batterli. Stiamo facendo il massimo contro chiunque, siamo penalizzati dal dischetto”.

